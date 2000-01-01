Протест фанатов «Ювентуса» против трансфера Лукаку
Всё случилось после тренировочного матча клуба.
Потенциальный трансфер?
Инсайдеры активно сватают нападающего Ромелу Лукаку в «Ювентус». Вот только болельщики «бьянконери» против этого трансфера. Они устроили очередную акцию протеста, выбежав на поле после матча команды.
Жёсткий плакат
9 августа ультрас «Ювентуса» в своих социальных сетях выложили фото баннера с надписью: «Лукаку, оставайся в Милане. У нас уже есть второй вратарь».
Бунт болельщиков
Спустя день была новая акция протеста. Фанаты выбежали на поле после тренировочного матча, скандируя «Мы не хотим Лукаку!». Кроме того, они аплодировали основному форварду команды Душану Влаховичу.
Обмен форвардами
По данным инсайдеров, «Ювентус» и «Челси» могут обменять Лукаку на Влаховича. Это явно не устраивает фанатов «бьянконери».
Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку! Они массово выбежали на поле
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