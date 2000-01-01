Необычная просьба вратаря «Шарлотт» к Месси
Голкипер нашёл способ не отчаиваться после поражения.
Интересный случай
Перед Лионелем Месси тяжело устоять. Не смог это сделать и голкипер «Шарлотт» Кристиян Калина. После матча 1/4 финала Кубка Лиг вратарь подошёл к Лео с не самой стандартной просьбой.
Способ пережить поражение
«Шарлотт» разгромно проиграл «Интер Майами» (0:4). После матча Калина попросил Лео и Серхио Бускетса расписаться на своей футболке. Легенды в просьбе не отказали!
Вратарь «Шарлотт» после разгрома подошёл к Месси с необычной просьбой. Лео ему не отказал
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