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ПСВ попал в Книгу рекордов Гиннесса!
ПСВ попал в Книгу рекордов Гиннесса!
ПСВ попал в Книгу рекордов Гиннесса! Клуб установил уникальное достижение — самое долгое в истории сотрудничество с одним спонсором. Уже 110 лет красно-белые спонсируются одной компанией!
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Длительное сотрудничество
Длительное сотрудничество
ПСВ был создан 31 августа 1913 года как команда сотрудников Philips, известного бренда техники. Название компании до сих пор зафиксировано в названии клуба — Philips Sport Vereniging («Спортивный Союз Филипс»).
Тесная связь
Тесная связь
У ПСВ даже стадион называется «Филипс»! Неудивительно, что благодаря такой тесной связи компания техники уже 110 лет спонсирует клуб.
Другой спонсор?
Другой спонсор?
Сейчас на майках ПСВ красуется другой титульный спонсор — Brainport Eindhoven. Это инновационный район, где располагаются кампусы высоких технологий, принадлежащие Philips. Так что де-факто спонсор тот же.
Старый рекорд
Старый рекорд
Предыдущий мировой рекорд принадлежал Ford Motor Company и австралийскому клубу «Джилонг» из американского футбола. Компании сотрудничали 98 лет!
ПСВ попал в Книгу рекордов Гиннесса! Клуб установил по-настоящему уникальное достижение
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