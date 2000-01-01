Удивительный рекорд «Краснодара»
«Краснодар» — лидер РПЛ после семи туров! Со старта турнира «быки» пропустили лишь два гола, обновив клубный рекорд. Так же мало за последние 10 сезонов пропускали всего четыре команды. Кто они?
«Терек» («Ахмат»)
В первых семи турах сезона-2014/2015 «Терек» пропустил два гола: один от ЦСКА (0:1), а второй — от «Рубина» (1:1). По итогам сезона команда заняла девятое место с 37 очками.
ЦСКА
К 8-му туру сезона-2015/2016 красно-синим по одному мячу забили «Спартак» и «Ростов». Оба матча ЦСКА выиграл со счётом 2:1 и впоследствии стал чемпионом России с 65 очками.
ЦСКА
А в сезоне-2016/2017 после семи туров ЦСКА пропустил от «Зенита» (1:1) и «Крыльев Советов» (2:1). По итогам сезона армейцы заняли второе место (62 очка), уступив семь очков чемпиону «Спартаку».
«Спартак»
В сезоне-2016/2017 к 8-му туру красно-белым смогли забить всего два мяча: первый — «Рубин» (1:1), второй — «Оренбург» (3:1). В том сезоне «Спартак» взял долгожданное чемпионство, набрав 69 очков и обойдя ЦСКА.
«Зенит»
В сезоне-2018/2019 после семи туров сине-бело-голубые пропустили по одному голу от «Урала» (4:1) и «Оренбурга» (2:1). Тогда зенитовцы выиграли чемпионат страны с 64 очками.
«Зенит»
В прошлом сезоне к 8-му туру петербуржцам по голу забили «Химки» (1:1) и ЦСКА (2:1). По итогам сезона «Зенит» выиграл пятое чемпионство подряд, набрав 70 очков.
«Краснодар» за семь туров РПЛ пропустил два гола! За 10 лет такое было у четырёх клубов
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