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Удивительный рекорд «Краснодара»
Удивительный рекорд «Краснодара»
«Краснодар» — лидер РПЛ после семи туров! Со старта турнира «быки» пропустили лишь два гола, обновив клубный рекорд. Так же мало за последние 10 сезонов пропускали всего четыре команды. Кто они?
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«Терек» («Ахмат»)
«Терек» («Ахмат»)
В первых семи турах сезона-2014/2015 «Терек» пропустил два гола: один от ЦСКА (0:1), а второй — от «Рубина» (1:1). По итогам сезона команда заняла девятое место с 37 очками.
ЦСКА
ЦСКА
К 8-му туру сезона-2015/2016 красно-синим по одному мячу забили «Спартак» и «Ростов». Оба матча ЦСКА выиграл со счётом 2:1 и впоследствии стал чемпионом России с 65 очками.
ЦСКА
ЦСКА
А в сезоне-2016/2017 после семи туров ЦСКА пропустил от «Зенита» (1:1) и «Крыльев Советов» (2:1). По итогам сезона армейцы заняли второе место (62 очка), уступив семь очков чемпиону «Спартаку».
«Спартак»
«Спартак»
В сезоне-2016/2017 к 8-му туру красно-белым смогли забить всего два мяча: первый — «Рубин» (1:1), второй — «Оренбург» (3:1). В том сезоне «Спартак» взял долгожданное чемпионство, набрав 69 очков и обойдя ЦСКА.
«Зенит»
«Зенит»
В сезоне-2018/2019 после семи туров сине-бело-голубые пропустили по одному голу от «Урала» (4:1) и «Оренбурга» (2:1). Тогда зенитовцы выиграли чемпионат страны с 64 очками.
«Зенит»
«Зенит»
В прошлом сезоне к 8-му туру петербуржцам по голу забили «Химки» (1:1) и ЦСКА (2:1). По итогам сезона «Зенит» выиграл пятое чемпионство подряд, набрав 70 очков.
«Краснодар» за семь туров РПЛ пропустил два гола! За 10 лет такое было у четырёх клубов
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