«Краснодар» за семь туров РПЛ пропустил два гола! За 10 лет такое было у четырёх клубов

Удивительный рекорд «Краснодара»

«Краснодар» — лидер РПЛ после семи туров! Со старта турнира «быки» пропустили лишь два гола, обновив клубный рекорд. Так же мало за последние 10 сезонов пропускали всего четыре команды. Кто они?