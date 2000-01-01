Топ-6 фаворитов ЛЧ после двух туров
В Лиге чемпионов прошло два тура группового этапа. Goal вновь подсчитал, у кого наибольшие шансы выиграть турнир. Вот так выглядит топ-6 фаворитов.
6-е место
После жеребьёвки группового этапа «Ньюкасл» не входил даже в топ-15 фаворитов, однако после суперского старта «сороки» ворвались в топ-6. Клуб возглавляет группу F с четырьмя очками.
5-е место
За два тура «Интер» поднялся с девятого на пятое место в топе. Сейчас миланцы идут вторыми в группе D с четырьмя очками, уступая «Реалу Сосьедад» лишь по дополнительным показателям.
4-е место
А вот «Бавария» опустилась со второй на четвёртую строчку списка фаворитов. Хотя мюнхенцы обновили пару рекордов и возглавляют группу А с шестью очками.
3-е место
«Барселона» так и осталась на своём месте. После двух туров ЛЧ каталонцы возглавляют группу H с шестью очками.
2-е место
«Реал» поменялся местами с «Баварией» по сравнению с прошлым топом. Мадридцы лидируют в группе C с шестью очками.
1-е место
Лидер топа по-прежнему «Манчестер Сити». Они возглавляют лёгкую группу G («РБ Лейпциг», «Янг Бойз», «Црвена Звезда») с шестью очками.
Бонус
А как дела у «Манчестер Юнайтед»? Они опустились с 15-го на 26-е место. Это и неудивительно. Клуб после двух туров занимает четвёртое место в группе A с 0 очков.
Кто главный фаворит Лиги чемпионов? Топ-6 сильно поменялся после двух туров
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