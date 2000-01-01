Гвардиола повторил личный рекорд в ЛЧ
«Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз» (3:1) в Лиге чемпионов. Эта победа помогла Хосепу Гвардиоле повторить личный тренерский рекорд в турнире. Какой?
Беспроигрышная серия
Гвардиола не проигрывает с «Ман Сити» уже 16-й матч подряд в Лиге чемпионов. Это личный рекорд тренера. На счету Пепа 11 побед и пять ничьих.
Крутое достижение
Последний раз «горожане» уступали в ЛЧ в сезоне-2021/2022. Тогда в полуфинале команда Гвардиолы уступила «Реалу» (1:3).
Рекорд в «Барселоне»
Аналогичная серия была у Пепа и в «Барсе». Тогда каталонцы выиграли 13 встреч и трижды сыграли вничью. Началась серия после поражения «Арсеналу» (1:2) в 1/8 финала в 2011 году, а завершилась поражением от «Челси» (1:0) в полуфинале в 2011-м.
Гвардиола повторил личный рекорд в Лиге чемпионов. Последний раз такое было в «Барселоне»
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