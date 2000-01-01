Гвардиола повторил личный рекорд в Лиге чемпионов. Последний раз такое было в «Барселоне»

Рекорд в «Барселоне»

Аналогичная серия была у Пепа и в «Барсе». Тогда каталонцы выиграли 13 встреч и трижды сыграли вничью. Началась серия после поражения «Арсеналу» (1:2) в 1/8 финала в 2011 году, а завершилась поражением от «Челси» (1:0) в полуфинале в 2011-м.