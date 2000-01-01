Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы. Ямал обошёл Кварацхелию!

Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы. Ямал выше Хвичи!

Портал CIES Football представил список лучших дриблёров Европы U23 в этом сезоне. Основной критерий — индекс, полученный путём анализа обводок в матчах национальных лиг, успешных попыток дриблинга, а также уровня сыгранных матчей. Как выглядит топ-7?