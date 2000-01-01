Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы. Ямал выше Хвичи!
Портал CIES Football представил список лучших дриблёров Европы U23 в этом сезоне. Основной критерий — индекс, полученный путём анализа обводок в матчах национальных лиг, успешных попыток дриблинга, а также уровня сыгранных матчей. Как выглядит топ-7?
7-е место: Букайо Сака
На счету 22-летнего вингера «Арсенала» 64% успешных обводок. Индекс англичанина — 2,76.
6-е место: Такефуса Кубо
Полузащитник «Реала Сосьдад» в свои 22 года обладает индексом 2,83. При этом 62% обводок японца признаны успешными.
5-е место: Савио Морейра
58% обводок форварда «Жироны» считаются успешными. Индекс 19-летнего бразильца — 2,97.
4-е место: Хвича Кварацхелия
22-летний вингер «Наполи» обладает индексом 3,02. В активе грузинского футболиста 52% успешных обводок.
3-е место: Лука Колеошо
Вингер «Бёрнли» открывает тройку лучших. Индекс 19-летнего канадца — 3,05, а процент успешного дриблинга — 62%.
2-е место: Габриэл Мартинелли
На счету нападающего «Арсенала» 65% успешных обводок. CIES Football оценил индекс игрока в 3,16.
1-е место: Ламин Ямал
16-летний форвард «Барселоны» — лидер топа. Индекс игрока равен 3,18, а процент успешных обводок — 56%.
Топ-7 лучших молодых дриблёров Европы. Ямал обошёл Кварацхелию!
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