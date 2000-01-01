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«Аякс» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей!
«Аякс» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей!
Кажется, «Аякс» начинает выбираться со дна. Команда наконец-то прервала ужасающую безвыигрышную серию!
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Сложная ситуация
Сложная ситуация
В конце октября главным тренером «Аякса» был назначен Джон вант Схип. На тот момент команда не выигрывала уже 10 матчей во всех турнирах. На счету амстердамцев было семь поражений и три ничьих.
Удачный старт
Удачный старт
Под руководством вант Схипа амстердамцы выиграли перенесённый матч 3-го тура с «Волендамом» (2:0). Эта победа стала для команды первой с 24 августа, когда «Аякс» обыграл «Лудогорец» (4:1) в квалификации Лиги Европы.
Взлёт
Взлёт
Сейчас «Аякс» занимает 15-е место в Эредивизии, имея восемь очков после 10 туров. Команда наконец-то вышла из зоны вылета и стыковых матчей.
Утопающий «Аякс» внезапно победил с новым тренером. Безвыигрышная серия длилась 10 матчей!
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