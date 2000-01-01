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Аналитики обновили прогноз на победителя ЛЧ
Аналитики обновили прогноз на победителя ЛЧ
В Лиге чемпионов прошла половина матчей 4-го тура группового этапа. Аналитики Opta обновили прогнозы на победителя турнира. Кто же теперь претендует на трофей Лиги чемпионов?
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Потенциальный победитель
Потенциальный победитель
«Ман Сити» по-прежнему остаётся фаворитом Лиги чемпионов. Правда, шансы команды немного упали: с 36,1% до 34,41%.
Главный соперник
Главный соперник
Самым вероятным соперником «Ман Сити» в финале по-прежнему видится «Бавария». При этом шансы команды на участие в главном матче выросли (с 19,9% до 25,55%), как и возможность победы — с 10,2% до 12,76%.
Острая борьба
Острая борьба
Третий претендент — «Реал». Раньше команда не входила в топ-3 вероятных участников финала, теперь же шансы на победу команды — 12,17 %.
Претенденты
Претенденты
«Арсенал», ранее входивший в тройку, опустился на четвёртую позицию. «Интер» расположился на пятом месте. Шансы обеих команд на трофей примерно равны — 7,54% и 7,18% соответственно.
Аналитики обновили прогноз на победителя Лиги чемпионов. Кто теперь фаворит?
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