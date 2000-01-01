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Какие команды уже вышли в плей-офф ЛЧ?
Какие команды уже вышли в плей-офф ЛЧ?
В Лиге чемпионов завершились матчи 4-го тура группового этапа. Шесть команд досрочно завоевали путёвку в плей-офф турнира. Кто же это?
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«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити»
Команда Гвардиолы занимает первую строчку группы G с 12 очками. Ближайшего преследователя «РБ Лейпциг» они опережают на три очка.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг»
«Быки» расположились на втором месте группы G, имея в активе девять очков. Отрыв от третьего места восемь очков – такое не отыгрывается.
«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид
Мадридцы лидируют в группе C с 12 очками. Отрыв от «Наполи», идущего вторым, пять очков. Скорее всего, «Реал» финиширует первым.
«Бавария»
«Бавария»
Мюнхенцы заняли первое место в группе A, набрав 12 очков. У ближайших преследователей «Копенгагена» и «Галатасарая» всего по четыре очка.
«Интер»
«Интер»
«Нерадзурри» расположились на второй строчке в группе D c 10 очками. Команда уступает лидеру «Реалу Сосьедад» лишь по дополнительным показателям.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад»
Клуб Арсена Захаряна лидирует в группе D, имея в активе 10 очков. Команда обходит «Интер» по дополнительным показателям. Судьбу первого места решит очный матч в Италии. 
Какие шесть команд досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов
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