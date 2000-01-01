В Испании прошла Олимпиада маскотов! Видео
В состязании участвовали 16 талисманов футбольных клубов Примеры и Сегунды. Как вообще соревновались маскоты?
Программа состязаний
В программу Олимпиады вошли бег на 100 м и 100 м с препятствиями, метание огурца, выход один на один с вратарём, эстафета, онлайн-голосование болельщиков.
Чемпион!
Победу в сложнейших конкурсах одержала летучая мышь Амунт — маскот «Валенсии». Второе место занял дьявол из «Мальорки», а бронзу поделили обезьяна из «Андорры» и енот Инди из «Атлетико» Мадрид.
В Испании прошла Олимпиада талисманов футбольных клубов! Крутое видео соревнований
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