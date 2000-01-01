Полицейские Перу избили дубинками игроков сборной Венесуэлы. Видео немыслимого инцидента!

Полицейские Перу избили игроков сборной Венесуэлы

Матч отбора ЧМ между Перу и Венесуэлой (1:1) завершился скандалом. Перуанские полицейские избили дубинками игроков сборной Венесуэлы, когда те пытались подарить футболки фанатам. Немыслимый инцидент!