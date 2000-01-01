Музей в честь Роналду открыли в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии открыли необычный музей — в честь Криштиану Роналду. По данным FourFourTwo, экспозиция посвящена главным событиям в карьере португальца. Посмотрите, как круто вышло!
Музей в честь Роналду открыли в Саудовской Аравии. В нём собрано всё величие Криштиану!
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