Французский клуб провёл мишкопад. Милое видео!
На стадионе «Лилля» прошёл мишкопад. Французский клуб провёл предновогоднюю акцию, чтобы собрать игрушки для нуждающихся детей. Вы посмотрите, как мило и волшебно это выглядит!
Французский клуб провёл мишкопад. Вышло очень красиво и трогательно!
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