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Французский клуб провёл мишкопад. Милое видео!
Французский клуб провёл мишкопад. Милое видео!
На стадионе «Лилля» прошёл мишкопад. Французский клуб провёл предновогоднюю акцию, чтобы собрать игрушки для нуждающихся детей. Вы посмотрите, как мило и волшебно это выглядит!
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Французский клуб провёл мишкопад. Вышло очень красиво и трогательно!
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