Артета награжден орденом Изабеллы Католической!
Главный тренер «Арсенала» был награжден орденом Изабеллы Католической в присутствии семьи, игроков и тренерского штаба. За что оказана такая честь тренеру-испанцу?
За заслуги перед отечеством!
Орден Изабеллы Католической вручается за услуги, оказанные Королевству Испания, и вклад в развитие международных отношений. Награду вручил посол Испании в Великобритании Хосе Паскуаль Марко.
Микель Артета стал кавалером ордена Изабеллы Католической
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