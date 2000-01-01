Клопп попрощался с персоналом «Ливерпуля»
«Ливерпуль» собрал весь персонал, с которым Юрген Клопп проработал больше девяти лет. Тренер и сотрудники клуба мило попрощались друг с другом на пустом «Энфилде». Трогальное видео.
Юрген Клопп попрощался с персоналом «Ливерпуля» на «Энфилде». Видео
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