Юрген Клопп попрощался с персоналом «Ливерпуля» на «Энфилде». Видео

Клопп попрощался с персоналом «Ливерпуля»

«Ливерпуль» собрал весь персонал, с которым Юрген Клопп проработал больше девяти лет. Тренер и сотрудники клуба мило попрощались друг с другом на пустом «Энфилде». Трогальное видео.