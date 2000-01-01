Роналду попытался побить свой рекорд на симуляторе
Криштиану Роналду не смог улучшить свой рекордный прыжок. Португалец опробовал в своём музее симулятор, на котором фанаты могут попробовать прыгнуть выше, чем он. Вышло забавно!
Роналду попытался улучшить свой рекордный прыжок на симуляторе! Забавное видео
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