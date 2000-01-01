Реакция людей на Месси в магазине
Лео даже в межсезонье главная звезда США. Недавно аргентинец просто решил пройтись по магазину, что сильно удивило людей. Вы только посмотрите на их реакцию!
Месси прогулялся по магазину в Майами. Невероятная реакция людей на Лео!
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