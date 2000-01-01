«Краснодар» установил крутой рекорд в 2023-м
«Краснодар» реально крут в этом сезоне. «Быки» впервые в своей истории не проиграли ни одного домашнего матча за год.
Серия без поражений дома
В 2023 году «Краснодар» не проиграл ни одного из 16 домашних матчей. «Быки» одержали 12 побед и четыре раза сыграли вничью на родном стадионе. Это краснодарской команде удалось впервые в истории.
В РПЛ последний раз такое происходило в 2019 году. Тогда «Зенит» не потерпел ни одного домашнего поражения за сезон.
«Краснодар» установил крутой рекорд
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