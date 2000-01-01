Фанаты в Эредивизии кидались ёлкой на трибуне!
Фанаты «Гоу Эхед Иглс» из Нидерландов умудрились пронести на стадион живую ель. Болельщики перебрасывали её во время матча с «Утрехтом» на трибуне. Необычный способ создать новогоднее настроение!
Фанаты перекидывали ёлку прямо на трибуне! Вот как в Нидерландах ждут Рождество
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