Обновлённый прогноз на победителя РПЛ
РПЛ ушла на зимнюю паузу. Opta обновила прогнозы на победителя турнира. Кто после 18 туров выглядит главным фаворитом?
«Крылья Советов»
После 17-го тура шансы самарцев были 0,5%, сейчас они уменьшились до 0,1%. Наиболее вероятно, что «Крылья Советов» завершат сезон на седьмом месте (22,1%).
«Спартак»
Ранее вероятность москвичей взять золото была 0,4%. Теперь она выросла до 0,5%. Куда больше шансов у красно-белых стать шестыми по итогам сезона (20,3%).
ЦСКА
Вероятность чемпионства армейцев вновь упала: вместо 2,7% теперь всего 0,8%. По мнению Opta, москвичи займут четвёртое или пятое место в РПЛ (20,4-22,7%).
«Локомотив»
В прошлом туре шансы железнодорожников были 2%, теперь же — 2,1%. Предполагается, что красно-зелёные финишируют на третьем-четвёртом месте (20,6-20,8%).
«Динамо»
Бело-голубые сильно просели в шансах на чемпионство. Вероятность их победы уменьшилась с 5,1% до 3,1%. По оценке Opta, москвичи станут бронзовыми призёрами РПЛ (26,4%).
«Краснодар»
А вот вероятность золота «быков» увеличилась: с 35,6% до 42,8%. Немного меньше шансов у краснодарцев стать серебряными призёрами — 40%.
«Зенит»
Шансы петербуржцев на очередную победу продолжили снижаться. По сравнению с прошлым туром показатель опустился на 3,2% до 50,5%. Вероятность второго места сине-бело-голубых — 34,9%.
Обновлённый прогноз на победителя РПЛ. Шансы «Краснодара» сильно выросли!
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