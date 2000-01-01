«МЮ» установил три антирекорда Англии в ЛЧ
«Манчестер Юнайтед» не пробился в плей-офф Лиги чемпионов. По итогам выступления манкунианцы установили несколько антирекордов в турнире. Каких?
Дважды последние
«МЮ» — первая команда из Англии, которая дважды стала последней в группе ЛЧ. В прошлый раз это случилось в сезоне-2005/2006. Помимо «МЮ», четвёртое место в группе ещё по разу занимали «Блэкберн» (сезон-1995/1996) и «Ман Сити» (сезон-2012/2013).
Пропущенные голы
«МЮ» на групповом этапе пропустил 15 голов. Так много английские клубы никогда не пропускали в Лиге чемпионов.
Очки
В нынешнем сезоне на групповом этапе «дьяволы» набрали всего четыре очка, у них в активе по одной ничьей и победе и четыре поражения. Так мало очков английские клубы в истории турнира ещё не набирали.
«Манчестер Юнайтед» установил три антирекорда Англии в Лиге чемпионов
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