Топ-3 самых молодых клуба РПЛ в текущем сезоне
Половина сезона РПЛ уже позади. Как выглядит топ-3 самых молодых команд в этом розыгрыше чемпионата страны?
3-е место — «Краснодар»
Средний возраст стартового состава «быков» — 25 лет и 251 день. Сейчас «Краснодар» идёт на первом месте в РПЛ с 38 очками.
2-е место — «Локомотив»
Средний возраст игроков старта железнодорожников — 24 года и 317 дней. После 18 туров красно-зелёные занимают четвёртое место в РПЛ с 31 очком.
1-е место — «Крылья Советов»
Самарцы — самая молодая команда РПЛ в текущем сезоне. Средний возраст игроков старта — 24 года и 272 дня. «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в РПЛ с 29 очками.
Топ-3 самых молодых команд РПЛ в текущем сезоне
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