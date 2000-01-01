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Гвардиола установил два рекорда на клубном ЧМ
Гвардиола установил два рекорда на клубном ЧМ
«Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» (4:0) в финале клубного чемпионата мира. Для Хосепа Гвардиолы это четвёртый трофей турнира. Больше побед на клубном ЧМ нет ни у одного тренера!
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Уникальный тренер
Уникальный тренер
Гвардиола выигрывал клубный чемпионат мира дважды с «Барселоной» (2009, 2011), один раз с «Баварией» (2013) и теперь — с «Манчестер Сити» (2023). Пеп — единственный тренер, бравший трофей турнира с тремя разными командами.
Предыдущий рекордсмен
Предыдущий рекордсмен
По числу побед на клубном чемпионате мира Гвардиола обошёл Карло Анчелотти. Итальянский специалист выигрывал турнир трижды: дважды с «Реалом» (2014, 2022) и один раз — с «Миланом» (2007).
Гвардиола установил два рекорда на клубном чемпионате мира. Таких нет ни у одного тренера!
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