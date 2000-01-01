Гвардиола установил два рекорда на клубном чемпионате мира. Таких нет ни у одного тренера!

Гвардиола установил два рекорда на клубном ЧМ

«Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» (4:0) в финале клубного чемпионата мира. Для Хосепа Гвардиолы это четвёртый трофей турнира. Больше побед на клубном ЧМ нет ни у одного тренера!