Топ-5 самых дорогих нападающих мира
Transfermarkt опубликовал список самых дорогих нападающих в мире после обновления рыночных стоимостей игроков. Какие футболисты вошли в топ-5?
5-е место — Филип Фоден
Цена нападающего «Манчестер Сити» — € 110 млн.
4-е место — Букайо Сака
Стоимость форварда «Арсенала» составила € 120 млн.
3-е место — Винисиус Жуниор
Нападающий «Реала» оценивается в € 150 млн.
1-2-е место — Килиан Мбаппе
Цена форварда «ПСЖ» — € 180 млн.
1-2-е место — Эрлинг Холанд
Стоимость форварда «Манчестер Сити» составила € 180 млн.
Топ-5 самых дорогих нападающих мира. Кто, кроме Холанда?
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