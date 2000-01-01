Невероятная статистика «Барселоны»
«Барселона» набрала три очка в матче с «Лас-Пальмасом» благодаря голу на 90+3-й минуте. Теперь на счету каталонцев 19 очков, которые принесли мячи, забитые после 81-й минуты.
Крутые показатели
Поздние голы спасли для «Барсы» шесть побед и одну ничью. Четыре раза сине-гранатовые вытаскивали матч в гостях и трижды побеждали при родных трибунах.
Главный герой
Главный спаситель каталонцев – Серхи Роберто. На его счету гол «Гранаде» (2:2), который принёс ничью, и победный мяч в ворота «Альмерии» (3:2).
«Барселона» — мастер поздних голов. Невероятная статистика!
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