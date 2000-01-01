«Барселона» — мастер поздних голов. Невероятная статистика!

Невероятная статистика «Барселоны»

«Барселона» набрала три очка в матче с «Лас-Пальмасом» благодаря голу на 90+3-й минуте. Теперь на счету каталонцев 19 очков, которые принесли мячи, забитые после 81-й минуты.