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«Реал» — лидер по финалам ЛЧ с большим отрывом
«Реал» — лидер по финалам ЛЧ с большим отрывом
«Реал» обыграл «Баварию» (2:2, 2:1) и вышел в финал Лиги чемпионов. Мадридцы — лидеры по решающим матчам этого турнира в истории! Отрыв клуба от других команд огромен.
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«Милан»
«Милан»
На счету «россонери» 11 финалов Лиги чемпионов. При этом итальянцы одержали победы в семи главных матчах: в 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 годах.
«Бавария»
«Бавария»
Мюнхенцы также играли в финалах ЛЧ 11 раз, при этом команде удалось взять шесть титулов: в 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 годах.
«Реал»
«Реал»
18 финалов Лиги чемпионов и 14 титулов турнира (1956-1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016-2018, 2022).
«Реал» — лидер по финалам ЛЧ. Отрыв от других команд огромен!
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