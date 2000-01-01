«Реал» — лидер по финалам ЛЧ. Отрыв от других команд огромен!

«Реал» — лидер по финалам ЛЧ с большим отрывом

«Реал» обыграл «Баварию» (2:2, 2:1) и вышел в финал Лиги чемпионов. Мадридцы — лидеры по решающим матчам этого турнира в истории! Отрыв клуба от других команд огромен.