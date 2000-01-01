«Олимпиакос» празднует первый за 53 года еврокубковый финал для греческих команд! Видео

«Олимпиакос» празднует исторический выход в финал!

«Олимпиакос» обыграл «Астон Виллу» (4:2, 2:0) и вышел в финал Лиги конференций. Для греческих клубов это первое попадание в финал еврокубков с 1971 года. Вы только посмотрите, как парни радуются этому событию!