«Олимпиакос» празднует исторический выход в финал!
«Олимпиакос» обыграл «Астон Виллу» (4:2, 2:0) и вышел в финал Лиги конференций. Для греческих клубов это первое попадание в финал еврокубков с 1971 года. Вы только посмотрите, как парни радуются этому событию!
«Олимпиакос» празднует первый за 53 года еврокубковый финал для греческих команд! Видео
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