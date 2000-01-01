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Культовые стадионы Англии из дерева. Видео
Культовые стадионы Англии из дерева. Видео
Художница из США Дана Теобалд создаёт невероятные работы своими руками. Девушка сделала из дерева копии культовых стадионов Англии. Вы только посмотрите, как красиво собраны «Олд Траффорд», «Этихад» и «Энфилд»!
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Девушка создала культовые стадионы Англии из дерева. Красивые видео
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