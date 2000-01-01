Невероятная реакция Холанда на голы «Сити». Видео
«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0). Эрлинг Холанд не попал в заявку на матч Кубка Англии, но болел за своих партнёров по команде на трибуне. Эмоции норвежца невероятны!
Невероятная реакция Холанда на голы «Сити» в разгромном матче с «Хаддерсфилдом». Видео
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