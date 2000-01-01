Сын Роналду повторил празднование гола отца. Видео
Криштиану Роналду-младший повторил известное празднование своего отца. 13-летний парень крикнул «Si» после гола в матче «Аль-Насра». Получилось не хуже, чем у папы!
Сын Криштиану Роналду повторил легендарное празднование отца. Видео
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