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Холанд поделился крутым фото с Хабибом
Холанд поделился крутым фото с Хабибом
Хабиб Нурмагомедов наведался в гости к Эрлингу Холанду. Как прошла встреча двух легенд спорта?
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Важная встреча
Важная встреча
«Приятно встретить эту легенду здесь, в Абу-Даби», — написал Холанд в своих соцсетях, выложив фото с Хабибом. Нурмагомедов не только встретился с Эрлингом, но и передал ему подарок от блогера Хасбика.
«Приятно встретить легенду». Холанд поделился крутым фото с Хабибом
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