«Приятно встретить легенду». Холанд поделился крутым фото с Хабибом

Важная встреча

«Приятно встретить эту легенду здесь, в Абу-Даби», — написал Холанд в своих соцсетях, выложив фото с Хабибом. Нурмагомедов не только встретился с Эрлингом, но и передал ему подарок от блогера Хасбика.