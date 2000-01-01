Забавная реакция Де Брёйне на комплимент фаната
Забавный случай произошёл на матче «Ман Сити» и «Тоттенхэма». Фанат похвалил причёску Кевину Де Брёйне, назвав её великолепной. Футболист со скамейки запасных мило отреагировал на комплимент.
Фанат во время матча сделал комплимент Де Брёйне. Кевин забавно отреагировал!
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