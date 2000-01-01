«Интер» сыграет в необычной форме с Черепашками-ниндзя. Крутая презентация джерси!

«Интер» сыграет в форме с Черепашками-ниндзя

«Нерадзурри» в очередной раз сыграют в необычной форме. На этот раз в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Paramount на футболках «Интера» появились Черепашки-ниндзя. Вышло дико круто!