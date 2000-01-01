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Топ-5 самых дорогих футболистов без клуба
Топ-5 самых дорогих футболистов без клуба
Transfermarkt составил список самых дорогих игроков без клуба. Кто вошёл в пятёрку?
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5-е место — Элдер Кошта
5-е место — Элдер Кошта
Экс-нападающий «Лидса» оценивается в € 2 млн.
4-е место — Анвар Эль-Гази
4-е место — Анвар Эль-Гази
Бывший полузащитник «Майнца» стоит € 2,5 млн.
3-е место — Шека
3-е место — Шека
Цена экс-полузащитника «Ренна» — € 3 млн.
2-е место — Анди Делор
2-е место — Анди Делор
Бывший форвард «Нанта» оценивается в € 4 млн.
1-е место — Давид де Хеа
1-е место — Давид де Хеа
Экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» оценили в € 5 млн.
Топ-5 самых дорогих футболистов без клуба
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