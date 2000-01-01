Месси защитил от стюардов девочку, выбежавшую на поле. Видео

Месси защитил девочку от стюардов. Видео

Девочка выбежала на поле во время матча с «Колорадо Рэпидз» (2:2), чтобы сделать селфи с Лионелем Месси. Лео не только сфотографировался с ребёнком, но и защитил от мчащихся стюардов.