Месси защитил девочку от стюардов. Видео
Девочка выбежала на поле во время матча с «Колорадо Рэпидз» (2:2), чтобы сделать селфи с Лионелем Месси. Лео не только сфотографировался с ребёнком, но и защитил от мчащихся стюардов.
Месси защитил от стюардов девочку, выбежавшую на поле. Видео
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