5 самых дорогих трансферов в истории футбола
Transfermarkt составил список самых дорогих трансферов в мире. Какие переходы вошли в топ-5 наиболее дорогостоящих?
5-е место — Жоау Феликс
Трансфер форварда из «Бенфики» летом 2019 года обошёлся «Атлетико» в € 127,2 млн.
3-4-е место — Усман Дембеле
«Барселона» заплатила за нападающего дортмундской «Боруссии» € 135 млн летом 2017-го.
3-4-е место — Филиппе Коутиньо
Полузащитник перешёл из «Ливерпуля» в «Барселону» зимой 2018-го за те же € 135 млн.
2-е место — Килиан Мбаппе
Трансфер форварда из «Монако» обошёлся «ПСЖ» в € 180 млн. Летом 2017-го Мбаппе перешёл на правах аренды, а спустя год был выкуплен.
1-е место — Неймар
Форвард перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017-го за € 222 млн.
5 самых дорогих трансферов в истории футбола
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