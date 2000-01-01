58-летний Ромарио показал, как готовится к возобновлению карьеры. Видео

Преимущества

Хотя Ромарио назвал некоторые преимущества быть и игроком, и президентом клуба: «Я играю, когда хочу, я ухожу, когда хочу. Если тренеру это не понравится, я его уволю, если игрок не пасует мне, я его штрафую».