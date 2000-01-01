Как Ромарио готовится к возвращению на поле? Видео
Легендарный Ромарио недавно заявил, что возобновит карьеру ради исполнения мечты — сыграть с сыном за один клуб. 58-летний бразилец показал, как готовится к возвращению на поле.
Крутая цель
Ромарио уже подписал контракт с «Америкой» из второго дивизиона штата Рио-де-Жанейро, где работает президентом. При этом активно готовится к играм на тренировках.
Преимущества
Хотя Ромарио назвал некоторые преимущества быть и игроком, и президентом клуба: «Я играю, когда хочу, я ухожу, когда хочу. Если тренеру это не понравится, я его уволю, если игрок не пасует мне, я его штрафую».
58-летний Ромарио показал, как готовится к возобновлению карьеры. Видео
Читайте также
«Лестер» отметил возвращение в АПЛ. Видео
5 самых дорогих трансферов в истории футбола
Худший сезон «Зенита» с Семаком. Уже 3 антирекорда
Шансы «Зенита» на титул рухнули. Прогноз экспертов
Самые возрастные игроки топ-5 лиг Европы
Винисиус встретился с Рафаэлем Надалем. Фото
Самые молодые действующие игроки топ-5 лиг
Топ-5 клубов по голам в компенсированное время
Фанаты «Интера» пронесли по городу гроб «Милана»
5 лучших клубов по пропущенным голам в этом сезоне
Обновлённый прогноз на чемпиона РПЛ
Топ-10 тренеров по матчам в РПЛ
Культовые стадионы в виде батутных замков. Фото
Месси и Суарес установили уникальный рекорд!
Новые расклады в чемпионской гонке АПЛ
Звезды спорта посетили «эль класико». Фото