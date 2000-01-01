Топ-8 футболистов по зарплате в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия, как известно, щедро платит футболистам, выступающим в местной Про-Лиге. Сколько получают самые высокооплачиваемые игроки, по данным 90min?
8-е место — Н’Голо Канте
Полузащитник сменил «Челси» на «Аль-Иттихад» летом 2023 года. В новом клубе Канте стал зарабатывать по £ 21,4 млн в год (2,4 млрд рублей).
7-е место — Александр Митрович
«Аль-Хиляль» приобрёл серба у «Фулхэма» летом 2023 года. Лучший бомбардир «Аль-Хиляля» получает £ 21,4 млн в год (2,4 млрд рублей).
6-е место — Калиду Кулибали
Сенегалец перебрался в «Аль-Хиляль» из «Челси». Защитник в клубе из Эр-Рияда получает по £ 29,7 млн в год (3,3 млрд рублей).
5-е место — Садио Мане
С августа 2023 года экс-игрок «Баварии» выступает за «Аль-Наср». Зарплата вингера — £ 34,2 млн в год (3,9 млрд рублей).
4-е место — Рияд Марез
В прошлом сезоне алжирец взял требл с «Манчестер Сити», а в этом перешёл в «Аль-Ахли». Футболист получает £ 44,7 млн в год (5,1 млрд рублей).
2-3-е место — Карим Бензема
Экс-нападающий «Реала» сейчас выступает за «Аль-Иттихад». Годовой оклад Карима — £ 85,6 млн (9,8 млрд рублей).
2-3-е место — Неймар
Этим летом форвард сменил «ПСЖ» на «Аль-Хиляль». В саудовском клубе Неймар зарабатывает £ 85,6 млн в год (9,8 млрд рублей).
1-е место — Криштиану Роналду
Португалец перебрался в «Аль-Наср» из «МЮ» зимой 2023 года. В столичном клубе Криштиану получает £ 171,1 млн за сезон (19,6 млрд рублей).
Самые высокооплачиваемые футболисты Саудовской Аравии
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