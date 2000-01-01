Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу матчей в Лиге чемпионов

Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу игр в ЛЧ

8 мая «Реал» обыграл «Баварию» (2:1), а Карло Анчелотти провёл свой 203-й матч в качестве тренера в Лиге чемпионов. Он побил рекорд Алекса Фергюсона по количеству игр в качестве тренера в ЛЧ. Кто ещё входит в тройку лучших по этому показателю?