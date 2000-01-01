Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу игр в ЛЧ
8 мая «Реал» обыграл «Баварию» (2:1), а Карло Анчелотти провёл свой 203-й матч в качестве тренера в Лиге чемпионов. Он побил рекорд Алекса Фергюсона по количеству игр в качестве тренера в ЛЧ. Кто ещё входит в тройку лучших по этому показателю?
Арсен Венгер
Арсен Венгер провёл 190 матчей в Лиге чемпионов. Французский специалист руководил «Монако» (1987–1994) и «Арсеналом» (1996–2018), но ни разу не взял с этими командами трофей ЛЧ.
Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время «дьяволы» вышли на поле ЛЧ под руководством шотладца 202 раза. «МЮ» взял два титула ЛЧ в эпоху сэра Алекса (1999, 2008).
Карло Анчелотти
Итальянец выводил свои команды («Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал» Мадрид, «Бавария» и «Наполи») на матчи Лиги чемпионов 203 раза. За свою тренерскую карьеру Анчелотти дважды взял ЛЧ с «Миланом» (2003, 2007) и дважды — с «Реалом» (2014, 2022).
Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу матчей в Лиге чемпионов
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