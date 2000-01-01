Чемпионский парад «Интера». Видео
«Интер» наконец-то с размахом отметил свою победу в Серии А и вторую звезду. Клуб устроил чемпионский парад в Милане. Смотрите, как это было!
«Интер» провёл чемпионский парад. Видео
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