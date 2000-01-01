Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ
После 35-го тура Opta обновила прогнозы на победителя АПЛ. Из чемпионской гонки уже выбыл «Ливерпуль». А какие шансы у «Арсенала» и «Манчестер Сити»?
«Арсенал»
Шансы «канониров» на чемпионство — 32,5%. Вероятность занять второе место — 65,6%.
«Манчестер Сити»
Вероятность победы «горожан» — 67,4%. А вот шансы стать вице-чемпионами — 31,9%.
Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ. «Ливерпуль» выбыл из борьбы!
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