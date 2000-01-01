Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ. «Ливерпуль» выбыл из борьбы!

Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ

После 35-го тура Opta обновила прогнозы на победителя АПЛ. Из чемпионской гонки уже выбыл «Ливерпуль». А какие шансы у «Арсенала» и «Манчестер Сити»?