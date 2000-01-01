«Ноттингем» помог повторить Гвардиоле антирекорд
«Ноттингем» сотворил нечто уникальное. Команда в двух матчах АПЛ в сезоне перебила «Сити» по ударам. Такое с клубами Пепа Гвардиолы случалось лишь однажды!
Неудачные матчи
В сентябре «Ноттингем» нанёс 10 ударов в ворота «Сити», а «горожане» — семь. В апреле же «красные» ударили по воротам соперника 14 раз, а вот команда Гвардиолы — 11 раз.
Антирекорд
Последний раз команду Гвардиолы перебивали в обоих матчах сезона в сезоне-2009/2010, когда Пеп работал в «Барселоне». Тогда это было в матче с «Реалом».
«Ноттингем» перебил «Сити» в двух играх сезона. С Гвардиолой так случалось лишь с «Реалом»
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