Маркиньос повторил уникальный рекорд чемпионата Франции

Маркиньос повторил крутой рекорд Лиги 1

«ПСЖ» в 12-й раз в истории стал чемпионом Франции. Но по-настоящему особенным этот титул стал для Маркиньоса, ведь бразильцу удалось повторить рекорд Марко Верратти по победам в Лиге 1 с парижанами!