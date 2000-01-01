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Маркиньос повторил крутой рекорд Лиги 1
Маркиньос повторил крутой рекорд Лиги 1
«ПСЖ» в 12-й раз в истории стал чемпионом Франции. Но по-настоящему особенным этот титул стал для Маркиньоса, ведь бразильцу удалось повторить рекорд Марко Верратти по победам в Лиге 1 с парижанами!
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Рекордсмены
Рекордсмены
На счету Маркиньоса девять чемпионств в Лиге 1 с «ПСЖ» (2014-2016, 2018-2020, 2022-2024). До этого подобное удавалось лишь Марко Верратти (2013-2016, 2018-2020, 2022-2023), который покинул парижан прошлым летом.
Маркиньос повторил уникальный рекорд чемпионата Франции
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