5 клубов, в матчах с которыми Месси не отметился результативными действиями

«Рубин»

Против казанского клуба Лео провёл четыре матча на групповом этапе Лиги чемпионов: два в сезоне-2009/2010 (1:2, 0:0) и два в сезоне-2010/2011 (1:1, 2:0). Однако все четыре раза у игрока было 0+0 по системе «гол+пас».