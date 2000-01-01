Без голов и ассистов: 5 клубов, остановивших Месси
За 19 лет профессиональной карьеры Лионель Месси сыграл против 130 клубов. В матчах с 125 командами Лео отметился голом или пасом. Кому удалось остановить аргентинца?
«Граменет»
Аргентинец встречался с «Граменетом» всего один раз — в сезоне-2004/2005 в 1/32 финала Кубка Испании. Тогда «Барселона» проиграла со счётом 0:1, а Лео остался без результативных действий.
«Удинезе»
С итальянской командой Месси играл в Лиге чемпионов — 2005/2006. За 70 минут 18-летний Лионель не смог забить или отдать голевую передачу, хотя «Барселона» разгромила «Удинезе» со счётом 4:1.
«Бордо»
Месси играл против «Бордо» в рамках 28-го тура Лиги 1 в сезоне-2021/2022. Лео провёл на поле весь матч, не отметившись результативными действиями. «ПСЖ» тогда выиграл со счётом 3:0.
«Торонто»
Месси сыграл с канадским клубом в сентябре 2023-го в МЛС. Аргентинца заменили на 37-й минуте из-за травмы. «Интер Майами» одержал победу над «Торонто» со счётом 4:0, а Лео остался без голов и ассистов.
«Рубин»
Против казанского клуба Лео провёл четыре матча на групповом этапе Лиги чемпионов: два в сезоне-2009/2010 (1:2, 0:0) и два в сезоне-2010/2011 (1:1, 2:0). Однако все четыре раза у игрока было 0+0 по системе «гол+пас».
5 клубов, в матчах с которыми Месси не отметился результативными действиями
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