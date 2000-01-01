Холанд примерил усы. Фото нового образа
Эрлинг решил изменить внешность. Норвежец примерил накладные усы. Вышло очень забавно!
Усач
«Ребята, как вам мой новый стиль? Должен ли я сохранить эти усы?» — написал Холанд.
Холанд примерил усы. Идёт ли ему новый образ?
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