Левандовски повторил рекорд 19-летней давности
Роберт забил два мяча головой в матче 33-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (4:2). Подобное удавалось лишь одному игроку «Барселоны» в XXI веке!
Рекордсмен
Самуэль Это'О оформил дубль головой в матче 2-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» в сезоне-2005/2006. «Барселона» победила в той встрече 2:0.
Левандовски повторил крутой рекорд 19-летней давности
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