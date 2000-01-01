Топ-3 футболиста по решающим голам в Ла Лиге
Хет-трик Роберта Левандовского принёс «Барселоне» победу в матче с «Валенсией» (4:2). Благодаря этому поляк вырвался в лидеры футболистов, принёсших голами больше всего очков своей команде!
2-3-е место — Борха Майораль
За сезон нападающий «Хетафе» забил 15 голов. Своими мячами Борха принёс команде 14 очков.
2-3-е место — Джуд Беллингем
Полузащитник «Реала» тоже принёс своей команде 14 очков. На счету Беллингема 17 голов.
1-е место — Роберт Левандовски
Нападающий «Барселоны» забил 16 мячей за сезон. Голы Левандовского принесли каталонцам 17 очков.
Три футболиста, голы которых принесли больше всего очков своему клубу в Ла Лиге
Читайте также
Левандовски повторил рекорд 19-летней давности
Холанд примерил усы. Фото нового образа
Без голов и ассистов: 5 клубов, остановивших Месси
Маркиньос повторил крутой рекорд Верратти в Лиге 1
Клуб два дня плыл на военном корабле ради матча!
«Ноттингем» помог повторить Гвардиоле антирекорд
Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ
Видео чемпионского парада «Интера»
Топ-8 футболистов по зарплате в Саудовской Аравии
Больше Опенда в первом сезоне забивали лишь двое
Достижение, как у Кейна, есть лишь у трёх игроков
«Копенгаген» внёс в заявку 7-летнего парня. Зачем?
Мбаппе обновил личный рекорд по голам за сезон
Как Ромарио готовится к возвращению на поле? Видео
«Лестер» отметил возвращение в АПЛ. Видео
5 самых дорогих трансферов в истории футбола