Три футболиста, голы которых принесли больше всего очков своему клубу в Ла Лиге

Топ-3 футболиста по решающим голам в Ла Лиге

Хет-трик Роберта Левандовского принёс «Барселоне» победу в матче с «Валенсией» (4:2). Благодаря этому поляк вырвался в лидеры футболистов, принёсших голами больше всего очков своей команде!