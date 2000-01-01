Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Топ-3 футболиста по решающим голам в Ла Лиге
Топ-3 футболиста по решающим голам в Ла Лиге
Хет-трик Роберта Левандовского принёс «Барселоне» победу в матче с «Валенсией» (4:2). Благодаря этому поляк вырвался в лидеры футболистов, принёсших голами больше всего очков своей команде!
AMP-версия
2-3-е место — Борха Майораль
2-3-е место — Борха Майораль
За сезон нападающий «Хетафе» забил 15 голов. Своими мячами Борха принёс команде 14 очков.
2-3-е место — Джуд Беллингем
2-3-е место — Джуд Беллингем
Полузащитник «Реала» тоже принёс своей команде 14 очков. На счету Беллингема 17 голов.
1-е место — Роберт Левандовски
1-е место — Роберт Левандовски
Нападающий «Барселоны» забил 16 мячей за сезон. Голы Левандовского принесли каталонцам 17 очков.
Три футболиста, голы которых принесли больше всего очков своему клубу в Ла Лиге
Читайте также
Левандовски повторил рекорд 19-летней давности
Левандовски повторил рекорд 19-летней давности
Холанд примерил усы. Фото нового образа
Холанд примерил усы. Фото нового образа
Без голов и ассистов: 5 клубов, остановивших Месси
Без голов и ассистов: 5 клубов, остановивших Месси
Маркиньос повторил крутой рекорд Верратти в Лиге 1
Маркиньос повторил крутой рекорд Верратти в Лиге 1
Клуб два дня плыл на военном корабле ради матча!
Клуб два дня плыл на военном корабле ради матча!
«Ноттингем» помог повторить Гвардиоле антирекорд
«Ноттингем» помог повторить Гвардиоле антирекорд
Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ
Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ
Видео чемпионского парада «Интера»
Видео чемпионского парада «Интера»
Топ-8 футболистов по зарплате в Саудовской Аравии
Топ-8 футболистов по зарплате в Саудовской Аравии
Больше Опенда в первом сезоне забивали лишь двое
Больше Опенда в первом сезоне забивали лишь двое
Достижение, как у Кейна, есть лишь у трёх игроков
Достижение, как у Кейна, есть лишь у трёх игроков
«Копенгаген» внёс в заявку 7-летнего парня. Зачем?
«Копенгаген» внёс в заявку 7-летнего парня. Зачем?
Мбаппе обновил личный рекорд по голам за сезон
Мбаппе обновил личный рекорд по голам за сезон
Как Ромарио готовится к возвращению на поле? Видео
Как Ромарио готовится к возвращению на поле? Видео
«Лестер» отметил возвращение в АПЛ. Видео
«Лестер» отметил возвращение в АПЛ. Видео
5 самых дорогих трансферов в истории футбола
5 самых дорогих трансферов в истории футбола

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android