Молодёжная сборная Узбекистана необычно отметила выход в финал Кубка Азии. Видео

Впервые на Олимпиаду!

Узбекистан U23 обыграл сверстников из Индонезии со счётом 2:0, вышел в финал Кубка Азии и заработал путёвку на Олимпиаду. Для футболистов из Узбекистана это будут первые Олимпийские игры в истории!