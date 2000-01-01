Молодёжка Узбекистана спела «Седую ночь». Видео
Сборная Узбекистана необычно отметила выход в финал Кубка Азии. Посмотрите, как круто парни спели «Седую ночь» «Ласкового мая»!
Впервые на Олимпиаду!
Узбекистан U23 обыграл сверстников из Индонезии со счётом 2:0, вышел в финал Кубка Азии и заработал путёвку на Олимпиаду. Для футболистов из Узбекистана это будут первые Олимпийские игры в истории!
Молодёжная сборная Узбекистана необычно отметила выход в финал Кубка Азии. Видео
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