Немецкие лиги — самые посещаемые в Европе!

Вторая Бундеслига

На играх Второй Бундеслиги в среднем присутствует 29 124 зрителя. Посещаемость у других вторых дивизионов ниже: в Чемпионшипе — 22 860 человек, в Сегунде — 10 262, в Серии Б — 8865, а в Лиге 2 — 8745.