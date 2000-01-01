Немецкие лиги — самые посещаемые в Европе!
На матчи немецких лиг ходит больше всего фанатов в Европе, по данным Sport.de. Насколько сильно они обходят своих конкурентов из других стран по посещаемости?
Бундеслига
В среднем на матчи Бундеслиги ходят 39 366 человек. Это самый высокий показатель в высших лигах Европы! Показатели в других топ-чемпионатах ниже: АПЛ (38 489 человек), Серия А (30 857), Ла Лига (29 151), Лига 1 (26 629).
Вторая Бундеслига
На играх Второй Бундеслиги в среднем присутствует 29 124 зрителя. Посещаемость у других вторых дивизионов ниже: в Чемпионшипе — 22 860 человек, в Сегунде — 10 262, в Серии Б — 8865, а в Лиге 2 — 8745.
Третья лига Германии
Средняя посещаемость матчей третьей лиги Германии — 9761 человек. Чуть меньше этот показатель в английской Лиге 1 (9602). Для сравнения, в среднем на матчи РПЛ ходят 10 918 фанатов!
Немецкие лиги — самые посещаемые в Европе!
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